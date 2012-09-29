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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 29日 星期六 11:24 BJT

伍兹在莱德杯首次坐冷板凳

老虎伍兹将缺席莱德杯周六上午的四人两球赛，美国队队长拉夫三世此番安排将使这位前世界排名第一首次在莱德杯坐冷板凳。在首日的四人四球赛比赛中，伍兹与老将史翠克(Steve Stricker)的组合输给欧洲队的年轻组合。拉夫称伍兹与史翠克二人需要休息一下。

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