油市趋紧将提振能源类股--Investec

英国经济较去年底的强劲增长或放缓 受就业及价格上涨影响--PMI
路透伦敦4月5日 - 周三公布调查显示，英国经济可能已经较去年年底时的强劲增长放缓，随着英退进程的启动，就业市场降温以及价格大幅攀升的影响将越发明显。
路透伦敦5月24日 - Investec基金经理Charles Whall称，石油市场在2013年下半年趋紧，将提振某些能源股；这些个股在股市上扬时表现一直落后。
尽管投资者自2013年初开始涌入股市，但一直避免持有能源股。只有基础材料类股的表现比能源股更差。
全球能源类股2013年表现图表请点选：(link.reuters.com/jyb29s)
能源类股相对于其他板块表现的图表请点选：(link.reuters.com/qyv38t)
关注能源的基金过去一年平均亏损逾6%，但Whall操作的Investec全球能源基金实现了4.93%正收益，得益于投资授权令他可以押注其他基金不能进入的巴西、俄罗斯和中国股市。
他相信，市场对于油价前景的看法过于悲观。
“市场的趋紧程度比人们想像得高，”Whall表示。他并称，新项目推迟、地缘政治问题与北海地区计划外停产使得非石油输出国组织(OPEC)石油供应增长“一再令人失望”。
他表示，随着OPEC开始减少供应，市场供需状况将较去年同期明显收紧，在夏季前的收紧速度也将“快于人们的预想”。
Whall称，根据能源类股目前交投水平推算的布兰特原油价格为每桶80美元，而Investec预期今年均价约为110美元。
他还认为，有关页岩油产量的预期有些过度夸大，称页岩油的提取比页岩气更难，而且中国、印度与巴西的需求也将有不错的增长。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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