伊拉克政府军空降提克里特 与武装分子在大学校园激烈交火

焦点：中国70城房价环比涨幅抬头 调控趋频供需两端齐发力
路透北京4月18日 - 随着前期政策效应逐步显现，中国70城新房价格指数同比涨幅已开始见顶回落，但二手住宅交易热络、价格指数后来居上，意味着投资投机需求并不愿意退场。整体而言，中国房地产市场调控仍在路上。
路透巴格达/埃尔比勒6月26日 - 伊拉克政府军周四对武装分子控制的提克里特发起空降打击，突击队员乘坐直升飞机飞入体育馆，至少有一架直升机被武装分子击落。
目击者称，双方在该城展开激战。提克里特是萨达姆的故乡，两周前武装分子发动闪电攻势控制了大部分逊尼派聚居区。
一位在场的安全方面的消息人士称，直升飞机在低空飞行时遭到武装分子的射击，然后在大学的一座体育馆降落。政府发言人对于路透的置评要求未做出回复，截至傍晚时官方媒体仍没有报导交火的消息。
该匿名消息人士表示，双方仍在激烈交火，主要在大学校园附近。
伊拉克总统办公室确认，两个月前新选出来的议会将在下周二开会，启动组建政府的进程。这也是宪法要求的截止期限。
美国国务卿克里周四与沙特、约旦和阿联酋等国外交大臣进行会谈，这是针对伊拉克问题的外交努力的一部分。克里将在周五前往沙特与国王阿卜杜拉就伊拉克和叙利亚局势进行会谈。
五角大楼周四表示，又有50名美军抵达巴格达，两个联合行动中心中的第一个已经启动。
周四早间，伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)武装分子对迪亚拉省东北部的Mansouriyat al-Jabal镇发动袭击，这里是外企运营的惰性气田所在地。伊拉克石油部的一名官员否认ISIL已占领了气田。
警察和医院消息人士表示，巴格达卡德米亚什叶派居住区周四发生的路边炸弹爆炸导致八人丧生。
**叙利亚发动空袭**
伊拉克边境城镇al-Qaim的当地居民表示，叙利亚本周对伊拉克境内的武装分子实施了空袭，这是叙利亚空军首次向巴格达施以援手。al-Qaim镇在几天前落入了ISIL之手。
巴格达公开表示，政府军实施了空袭。但据一名要求匿名的伊拉克政府高级官员透露，此次空袭是由叙利亚空军发动的。
英国外交大臣夏伟林周四抵达巴格达，进一步敦促马利基加快推进政治进程。
根据官方安排，议会周二首次会晤后将有30天时间来任命总统，之后有15天时间任命总理。(完)
(编译 李春喜/许娜；审校 张荻)
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