苹果执行长库克推出新管理团队 华尔街保持谨慎态度

路透旧金山10月31日电---苹果(AAPL.O)执行长库克新亮相的管理团队以老面孔为主,但未能给华尔街带来太多兴奋,其股价周三跌至三个月低点.

这家全球价值最高的科技企业在乔布斯辞世後,面临管理人员缺乏远见的问题.该公司周一宣布免除首席移动软件设计师Scott Forstall和零售业务主管John Browett的职务--後者到任才六个月.

库克将Forstall的大部分工作转交给负责麦金塔电脑(Mac)软件的Craig Federighi,另一部分工作则由互联网业务主管Eddy Cue和知名设计师Jony Ive接手.

但乔布斯的密友,有着15年丰富经验的Forstall离开公司,却是一大损失,再加上公司内部矛盾的传言重新浮出水面,让市场的不确定感加重,怀疑库克团队能否设计出新一代里程碑式的能改变行业格局的产品,并将其推向市场.

苹果股价周三收跌1.4%报595.32美元.该股本月跌幅已达10%--为2008年底以来最大单月降幅,自9月触及纪录高点705美元后就一直下跌.(完)

--编译 郑茵; 审校 高琦

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