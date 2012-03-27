苹果CEO库克希望扩大中国业务(更新版)

(新增更多细节)

记者 李千仪/锺同仁; 编译 田建华/李春喜

路透香港/北京3月27日电---苹果(AAPL.O)首席执行官(CEO)库克(Tim Cook)飞抵中国会见中国政府官员,寻求解决该公司在中国遇到的一系列问题,包括有争议的iPad商标归属和当地劳工待遇等问题.中国是苹果最大的成长型市场.

这是库克去年8月接替乔布斯执掌苹果以来第一次访问中国,行程相当保密,其中包括与北京市长会谈,以及参观苹果在北京的旗舰店.

"库克来中国,与政府官员会面.中国对於本公司而言十分重要,我们期望加大在中国的投资和增长,"苹果的中国发言人Carolyn Wu表示.

但她拒绝透露库克的行程细节,只说他周二将与其他官员会面.

苹果粉丝在苹果专卖店拍到库克笑容满面的照片,这些粉丝随後将一些照片贴到社交网站上.不过在中国,有一系列棘手问题等着这位新上任的CEO解决.中国是苹果最重要的制造中心,亦是最大的潜在市场.

中国是全球最大的手机市场,且已经成为苹果第二大市场,但是在中国智能手机市场,苹果被宿敌三星攻城略地,且苹果尚未在中国推出最新版本的iPad.

行业数据显示,2011年最後一季,苹果豪夺中国平板电脑市场四分之三市场份额,但是在智能手机市场,iPhone仅排名第五.

**中国市场仅触及皮毛**

苹果与中国电信(0728.HK)和中国联通(0762.HK)有合作协议,目前通过这两家公司在中国出售iPhone手机.而另一家运营商中国移动(0941.HK)也期待能与苹果达成协议.

中国移动是中国最大的移动运营商,许多行业分析师认为,苹果与中国移动结盟对於加速iPhone在中国的销售至关重要.不过,苹果还需要解决与中国移动网络的兼容性问题.

库克曾表示,对於中国市场,苹果仅仅是触及了皮毛而已.该公司在中国仅有五家直营门店,不过同时也通过100多家经销商出售产品.

此外,苹果还正与一家中国科技公司就iPad商标在中国的使用权进行诉讼.唯冠声称注册了iPad商标.苹果与唯冠的纠纷已经在中国法院立案,并且有导致iPad销售中断的风险.

唯冠高管周二就是否会与库克会面拒绝置评.知情人士称,目前库克与唯冠的律师和债权人之间也没有安排碰面.

苹果目前还没有在中国发售新版iPad,但该产品却被从美国、澳洲以及香港等地偷运入境.

苹果也在评估为其组装iPhone和iPad等产品的富士康科技集团的用工环境,该公司被指责为血汗工厂.富士康科技集团是在香港上市的富士康国际(2038.HK)的台湾母公司.(完)

--编译 田建华/李春喜;审校 侯向明/高琦

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