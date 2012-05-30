库克称电视机是苹果极感兴趣的领域

2012年3月7日，苹果执行长库克在旧金山发布新一代iPad。库克表示，对於电视机技术“极度感兴趣”，但也强调该公司的努力会逐步的发布。外界臆测这家iPad和iPhone制造商即将公布革命性的iTV产品。 REUTERS/Robert Galbraith

路透加州5月29日电---苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)表示,对於电视机技术"极度感兴趣",但也强调该公司的努力会逐步的发布.外界臆测这家iPad和iPhone制造商即将公布革命性的iTV产品.

库克在访谈中表示,希望有一天苹果的产品能在美国生产,同时也概述了他如何管理这家长久以来和创办人乔布斯密不可分的公司.

"乔布斯教导我们的另外一件事,就是不要把焦点放在过去,"库克在今年的All Things Digital会议上表示.

行业消息人士和高管指出,苹果可能在2012年底或2013年发表一款电视设备,可能会震撼电视内容和传播产业,正如同iPod和iPhone冲击了音乐和行动内容服务.但库克并未直接就这项议题置评.

"这是我们极度感兴趣的领域,"库克说."我们会继续朝这个方向发展,看看会有怎样的成果."

当被问及苹果是否正在生产电视机时,库克表示他不会回答这个问题.(完)

--编译 王冠中;审校 吴云凌

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