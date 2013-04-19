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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 19日 星期五 11:14 BJT

习近平夫妇入选《时代》百大影响力人物

《时代》周四公布年度世界百大影响力人物，中国新一任领导人习近平与夫人彭丽媛双双入选。美国总统奥巴马、新教皇、朝鲜领导人金正恩均上榜。近期首次以“第一夫人”身份优雅亮相的彭丽媛入选“全球偶像”这一类别，入选这一类别的还有英国凯特王妃、美国第一夫人米歇尔等。路透
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