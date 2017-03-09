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市场报道 | 2017年 3月 9日 星期四 22:42 BJT

美国热股：一投资者团体退出对出版商Time的竞购，后者股价上涨

路透3月9日 - 知情消息人士称，以前音乐业务执行长Edgar Bronfman Jr为首的投资者团体退出了对出版商Time Inc的竞购。Time是《人物》(People)等杂志的出版商。

Time股价周三收报18.75美元，周四盘初上涨2.7%，报19.25美元。(完) (编译 白云; 审校 利棣儿)
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