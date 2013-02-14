时代华纳拟出售多数杂志业务给Meredith--消息

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透2月13日 - 据了解情况的消息人士透露,时代华纳(TWX.N)正在与Meredith Corp(MDP.N)进行磋商,拟将大多数杂志业务出售给后者.
这位要求匿名的消息人士表示,磋商还处在早期阶段,"变数很大".时代公司(Time Inc)的估值介于20亿-35亿美元之间,该公司是美国最大杂志出版商,旗下拥有时代周刊(Time)和体育画报(Sports Illustrated)等杂志.
据时代公司旗下的美国《财星(财富) 》杂志报导,时代华纳今天将与一个潜在买家会谈.
时代公司的代表尚未马上做出评论,Meredith的代表拒绝置评.(完)
(编译 李春喜; 审校 张涛)
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“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透新德里3月28日 - CNBC-TV18新闻频道周二未引述消息来源报导称，印度已经在时隔近四个月后恢复对小麦征收10%的进口税。最近数月印度从海外大规模购买小麦。
路透新加坡3月28日 - 亚洲股市在美股持稳后于周二上涨，美元则自四个月低位回升，对美国总统特朗普医保改革案失利的忧虑情绪，被看好特朗普刺激政策计划的期望所盖过。