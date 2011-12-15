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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 15日 星期四 13:38 BJT

"抗议者"成为《时代》年度风云人物

美国的《时代》周刊选定"抗议者"为2011年风云人物，突出反映今年占领华尔街运动等一系列重大事件。《时代》周刊给年度风云人物的定义是：年度最具影响力人物，无论好坏。周刊编辑Rick Stengel在声明中称他们反抗，提要求，面对威胁毫不放弃，他们生动阐释了聚沙成塔的道理。路透

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