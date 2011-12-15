"抗议者"成为《时代》年度风云人物

路透12月14日电---美国的《时代》周刊选定"抗议者"为2011年风云人物，突出反映今年发生的阿拉伯之春和占领华尔街运动等重大事件。

《时代》周刊给年度风云人物的定义是：年度最具影响力人物，无论好坏。

"大家受够了吗？随处可见高呼受够了的人。"《时代》周刊编辑Rick Stengel在声明中称。

"他们反抗，提出要求，即使面对催泪弹和枪弹威胁也不放弃。他们生动阐释了聚沙成塔的道理。"

2011年几乎全球各大洲都出现了前所未有的动乱和抗议，有些是和平的，有些是暴力的。

美军特种作战司令部司令William McRaven上将位列年度风云人物第二名，他指挥美军於今年5月在巴基斯坦的秘密行动中击毙了基地组织领导人本拉登。

中国异见人士艾未未位列第三名，美国众议院预算委员会主席Paul Ryan列第四，英国王妃凯特（Kate Middleton）位列第五。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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