时代华纳若剥离旗下电台 AT&T收购案可能避开FCC审查

路透华盛顿10月23日 - 分析师表示，美国电话电报公司(AT&T)(T.N)准备以854亿美元收购时代华纳(TWX.N)一案，如果剥离时代华纳旗下的一家广播电台，可能会绕开美国联邦通讯委员会(FCC)的审查。

AT&T周六表示，这宗交易将需要美国司法部的批准，两家公司正在确定，将把时代华纳的哪些FCC牌照转让给AT&T。这类转让需要FCC的批准。

最近几年，AT&T曾在许多问题上与FCC发生冲突。AT&T的一名发言人周日拒绝详谈是否需要FCC正式批准这宗交易。

FCC发言人Neil Grace拒绝评论。

尽管时代华纳的媒体业务庞大，但只拥有一家FCC监管的广播电台，即亚特兰大WPCH-TV。几名分析师表示，时代华纳可以出售这个牌照，以避开FCC的正式审查。

但BTIG的分析师Rich Greenfield表示，即使AT&T在这宗交易中不会得到任何牌照，FCC仍可以在并购审查方面扮演间接角色。

AT&T的高级副总裁兼法律总顾问David McAtee周日在一份声明中表示，在赢得监管批准方面，历史是站在该公司一边的。

“在媒体与互联网的现代历史上，美国政府总是批准像我们这样的垂直并购，因为这类交易有利于消费者，可以增强竞争，而且我们的这起并购还能鼓励创新与投资，”他说。(完)