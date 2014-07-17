分析师称CNN若被出售 市值或达50亿美元

美国财长努钦称特朗普“绝对没有”试图口头打压美元汇价
路透4月19日 - 金融时报（FT）周三援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的美元汇价。 周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，淡化了特朗普上周对华尔街日报的表态，当时特朗普表示美元“过强”。 当被问及特朗普对华尔街日报的表态是否意在打压美元时，金融时报援引努钦的话称“绝对没有，绝对没有”。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透7月16日(记者 Jennifer Saba) - 根据一名分析师的估算，如果默多克成功买下时代华纳(TWX.N)，并出售美国有线新闻网(CNN)，后者的市值可能会达到50亿美元。
Gabelli & Co分析师Brett Harriss表示，按照年度预估税息折旧及摊销前利润(EBITDA)4.5亿美元计算，CNN的市值约为该EBITDA值的11倍。
这一估值是他基于近期的几个媒体交易而做出，例如探索传播公司（Discovery Communications）获得Eurosport International的控股权，AMC Networks(AMCX.O)收购Chellomedia。Harriss表示，上述两项交易均为EBITDA值的10.5倍至11倍。
默多克旗下的21世纪福克斯(FOXA.O)周三表示，公司提出以大约800亿美元收购时代华纳的要约。根据了解情况的消息人士表示，福克斯暗示，为扫除监管障碍，他们可能会出售时代华纳旗下的CNN。
消息人士称，时代华纳拒绝了福克斯的收购提议，但默多克不太可能会放弃。
时代华纳没有单独披露CNN的财务数据。该公司未立即回应置评要求。
Harriss表示，华特迪士尼公司(DIS.N)旗下的ABC电视台可能是CNN的潜在竞购者。迪士尼未立即回应置评请求。
了解情况的消息人士称，CBS(CBS.N)也可能会竞购CNN。CBS发言人拒绝对此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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