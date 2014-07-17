分析师称CNN若被出售 市值或达50亿美元

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Jennifer Saba
路透7月16日 - 根据一名分析师的估算，如果默多克成功买下时代华纳 ，并出售美国有线新闻网(CNN)，后者的市值可能会达到50亿美元。
Gabelli & Co分析师Brett Harriss表示，按照年度预估税息折旧及摊销前利润(EBITDA)4.5亿美元计算，CNN的市值约为该EBITDA值的11倍。
这一估值是他基于近期的几个媒体交易而做出，例如探索传播公司（Discovery Communications）获得Eurosport International的控股权，AMC Networks 收购Chellomedia。Harriss表示，上述两项交易均为EBITDA值的10.5倍至11倍。
默多克旗下的21世纪福克斯 周三表示，公司提出以大约800亿美元收购时代华纳的要约。根据了解情况的消息人士表示，福克斯暗示，为扫除监管障碍，他们可能会出售时代华纳旗下的CNN。
消息人士称，时代华纳拒绝了福克斯的收购提议，但默多克不太可能会放弃。
时代华纳没有单独披露CNN的财务数据。该公司未立即回应置评要求。
Harriss表示，华特迪士尼公司 旗下的ABC电视台可能是CNN的潜在竞购者。迪士尼未立即回应置评请求。
了解情况的消息人士称，CBS 也可能会竞购CNN。CBS发言人拒绝对此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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