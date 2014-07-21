若将时代华纳收至麾下 福克斯有望撬开更大的中国市场

路透7月21日 - 默多克收购时代华纳(TWX.N)的计划，将帮助这位21世纪福克斯(Twenty-First Century Fox) (FOXA.O)董事长撬开更大的中国市场。中国市场快速增长，但媒体大鳄们却发现难以下嘴。

时代华纳董事会拒绝了默多克800亿美元的收购提议，但是预计默多克会继续发起收购。

若交易达成，将打造出年营收超过370亿美元的媒体巨擘，横跨美国和加拿大；而福克斯从拉丁美洲及亚太地区新兴媒体市场斩获的营收也会将近翻倍。

“他预计这个市场会带来30亿的新客户，中国和印度中产阶级在扩大，移动设备和内容的需求强劲。”GAMCO Investors的首席执行官Mario Gabelli接受Reuters Insider采访时称，“他能够打造出属于自己的奈飞公司(Netflixes)。”

Gabelli持有福克斯和时代华纳两家公司的股票。

去年美国和加拿大之外地区为福克斯贡献了42%的营收。该公司的亚洲营收在两年时间内增长了40%，达到21亿美元，这些营收包括中国和日本地区。

HBO有望成为福克斯在海外市场的一大卖点。出产《黑道家族》等热播剧的HBO，在美国之外有约8,400万注册用户，在70多个国家潘出，并在150个国家贩售HBO和Cinemax出产的节目。

而时代华纳已经打入中国市场，默多克可以更直截地从政府批准播放的电影和电视节目中赚钱。

1月时，他出售福克斯所持中国电视公司Star China TV的47%股权，并于10月出售福克斯在中国电视公司凤凰卫视的余下持股。当时中国政府限制外资持有中国媒体资产。

“默多克并不独特。中国政府说，‘我们不能让这些人掌控我们的媒体，’”美国加州大学洛杉矶分校安德森管理学院的经济学家William Yu说，他主攻新兴亚洲经济体的研究。

Fox发言人不予置评。公司总裁Chase Carey在最近的财报电话会议上和开会时，强调了公司将不能持有的资产出售这样一种策略。

“长期来讲，我仍认为最终要么是持有并经营，要么是卖掉变现，”他12月时在一次瑞银媒体会上这么说。

复旦大学新闻学院教授阳歌(Doug Young)告诫称，不要高估了中国市场的潜力。“两家媒体公司合并成一家，在中国市场的增长前景也翻倍，但中国是一个只关乎获得许可证和销售的市场，”他说。

尽管如此，中国的潜能还是很有吸引力的。咨询和审计公司安永预计，到2015年，中国媒体和娱乐行业营收将达到1,380亿美元，2010年这一数字为590亿美元。

中国拥有世界最多的移动互联网用户。据总部位于中国的咨询公司艾瑞咨询的数据，中国移动互联网用户到2017年料触及7.5亿人。

目前中国只允许每年进口34部外国电影。去年中国电影票房增长27%至36亿美元，仅次于美国市场的109亿美元。

由维亚康母(Viacom) (VIAB.O)旗下派拉蒙影业发行的“变形金刚4：绝迹重生”，迄今在中国获得的票房收入已经超越美国本土。

凭借重磅级影片，比如“哈利波特”和“指环王”魔幻系列电影，华纳兄弟影业能够频频获得发行许可。

“中国是个非常棒的市场，多年来我们都一直期待着能涉足那里，”维亚康母的前总裁Frank Biondi说道，“但除了所有积极的方面，也存在明显的不利因素，即政府管理着这个市场中的一切，包括什么影片上线放映，哪些节目能够上电视播出等等。”

并购可以让默多克通过华纳兄弟影业这个渠道获得更多发行许可配额。根据票房统计机构Mojo的数据，在2013年，华纳兄弟有七部影片通过审批获准在中国上映，福克斯则有六部影片。

福克斯在好莱坞的电影公司去年共制作了14部影片，华纳兄弟则是25部影片。此外，福克斯还同意与中国博纳影业BONA.O合作制作五部华语影片。

根据Mojo的数据，去年，华纳兄弟有三部影片入围中国最卖座20部影片之列，包括“地心引力”和“钢铁侠”，三部影片总计获得1.559亿美元的票房。福克斯也有包括“金刚狼”在内的三部影片入围最卖座20名单，总计收获8,000万美元的票房。

与此同时，一些由时代华纳动画公司制作的卡通片获准在中国央视频道上播出，HBO付费频道也可提供放映五个小时的节目。HBO提供的影片包括经过剪辑的奇幻题材连续剧“权力的游戏”。

“我们面前是个巨大的发展机遇，”派拉蒙前总裁Sid Ganis表示，他创建的Jiaflix公司目前向中国的电影公司提供顾问服务，他指出“媒体公司现在不过是刚刚开始把握这个市场。”（完）

(编译 田建华/艾茂林/高琦; 审校 龚芳/李春喜)

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