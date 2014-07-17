企业并购：默多克出价800亿美元收购时代华纳遭拒，或再加码招亲

路透基点：民生金融租赁三年期贷款融资规模增至3.35亿美元--TRLPC
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
这次收购的消息首先由纽约时报曝出，6月时开出的价码是800亿美元左右，约合每股85美元。
据知情人士称，Fox预计如果两家公司合并，每年营收可能达到600亿美元，可节省10亿美元甚至更多成本。
他们说，与时代华纳的具体谈判可能显示，节省的成本甚至会更多，这或许为提高收购价提供依据。
两家公司的营收与股票表现： link.reuters.com/zas42w
1984年以来大型媒体并购交易排行榜： reut.rs/1zJOQkK
知情人士称，Fox说目前没有进行谈判，也不打算进行恶意收购或提高价码。
无论以何种方式进行收购，Fox都可能得到许多时代华纳股东的支持，他们中的大多数也持有Fox的无投票权股份。此外，时代华纳的董事会不存在分期和分级制度，公司章程规定只要有15%的股东同意就可以召开临时股东大会，这些都是对收购有利的因素。
当Fox在6月提出收购时，一些时代华纳的股东表示，若要收购成功，Fox和默多克必须将收购价从每股85美元提高至95美元。股东们说，默多克先支付一些现金就更好了。(完)
(编译 洪曦/王丽鑫/李春喜 审校 张明钧/徐文焰/郑茵)
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