企业并购：默多克出价800亿美元收购时代华纳遭拒，或再加码招亲

这次收购的消息首先由纽约时报曝出，6月时开出的价码是800亿美元左右，约合每股85美元。

据知情人士称，Fox预计如果两家公司合并，每年营收可能达到600亿美元，可节省10亿美元甚至更多成本。

他们说，与时代华纳的具体谈判可能显示，节省的成本甚至会更多，这或许为提高收购价提供依据。

两家公司的营收与股票表现： link.reuters.com/zas42w

1984年以来大型媒体并购交易排行榜： reut.rs/1zJOQkK

知情人士称，Fox说目前没有进行谈判，也不打算进行恶意收购或提高价码。

无论以何种方式进行收购，Fox都可能得到许多时代华纳股东的支持，他们中的大多数也持有Fox的无投票权股份。此外，时代华纳的董事会不存在分期和分级制度，公司章程规定只要有15%的股东同意就可以召开临时股东大会，这些都是对收购有利的因素。

当Fox在6月提出收购时，一些时代华纳的股东表示，若要收购成功，Fox和默多克必须将收购价从每股85美元提高至95美元。股东们说，默多克先支付一些现金就更好了。(完)