美国个股：维权投资大亨伊坎称，未持有时代华纳任何股份

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
路透1月12日 - 美国维权投资大亨伊坎(Carl Icahn)周二表示，他未持有时代华纳(Time Warner) 任何股份。
“我对时代华纳没有持股。没有期权，没有远期，没有股票，”伊坎在电话中说。
路透和美国纽约邮报周一引述未具名消息人士称，伊坎正购买时代华纳股票。
伊坎2006年曾试图拆分时代华纳，但没有成功，时任时代华纳的二把手是现任执行长(CEO)Jeffrey Bewkes。2014年，时代华纳拒绝了21世纪福斯(福克斯) 的收购要约，当时收购报价为每股85美元。时代华纳周二收高2.1%，报71.09美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
0039GMT * 美元/韩元从上日收盘价1,177.6走软至1,176.2，走势偏空 * 波林格下降通道上缘降至1,179.4 * 短线目标在1,171.3的日线一目均衡云区支撑位 * 中国即将公布经济数据，如果数据良好，可能提振新兴市场风险偏好 (完) (编译 张涛；审校 王兴亚)
路透台北1月20日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期1,135.5亿台币。