华纳兄弟将在全球范围内裁员约1000人

路透11月4日 - 美国时代华纳(Time Warner)(TWX.N)旗下华纳兄弟娱乐公司(Warner Bros Entertainment)的发言人表示，公司将在全球范围内裁员约1,000人，这是之前宣布的成本削减计划的一部分。

华纳兄弟执行长Kevin Tsujihara在一份标注日期为周二的致员工备忘录中写道，此次裁员计划对财务和信息技术等部门影响较大。

美国时代华纳此前拒绝了默多克旗下21世纪福克斯(FOXA.O)提出的每股85美元收购报价。

美国时代华纳另一个子公司HBO，也准备在公司的2,400名员工中裁员约7%。

根据周二的备忘录，多数业务部门本周都将宣布裁员。

但备忘录显示，包括财务和技术的一些业务部门将立即实施裁员，多数裁员行动将在明年一季度展开。

“国际业务的裁员行动将根据当地政策和协定推进，这些部门的多数裁员计划将于明年年初公布，”Tsujihara在备忘录中写道。

华尔街日报稍早报导了该公司裁员的消息。(完)

(编译 王颖；审校 孙茉莉)

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