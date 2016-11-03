时代华纳第三季营收增长9.2% 受助于《X特遣队》票房收入

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月2日 - 媒体公司时代华纳(TWX.N)周三公布季度营收增长9.2%，受助于电影《X特遣队》(Suicide Squad)票房收入上佳。
该公司截至9月30日的第三季净利升至14.7亿美元，合每股盈余1.86美元，上年同期则为10.4亿和1.26美元。
当季营收从65.6亿美元升至71.7亿。
美国电话电报公司(AT&T)上个月宣布以854亿美元收购时代华纳。这家电信公司采取如此大胆举动收购影视内容公司，目的在于利用其高速网络上提供影音串流服务，藉以吸引与日俱增的线上用户。(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。