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国际财经 | 2016年 11月 3日 星期四 10:00 BJT

时代华纳第三季营收增长9.2% 受助于《X特遣队》票房收入

路透11月2日 - 媒体公司时代华纳(TWX.N)周三公布季度营收增长9.2%，受助于电影《X特遣队》(Suicide Squad)票房收入上佳。

该公司截至9月30日的第三季净利升至14.7亿美元，合每股盈余1.86美元，上年同期则为10.4亿和1.26美元。

当季营收从65.6亿美元升至71.7亿。

美国电话电报公司(AT&T)上个月宣布以854亿美元收购时代华纳。这家电信公司采取如此大胆举动收购影视内容公司，目的在于利用其高速网络上提供影音串流服务，藉以吸引与日俱增的线上用户。(完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

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