时代华纳正在洽购VICE MEDIA股权--天空新闻台

企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透6月9日 - 英国天空新闻台(Sky News)援引消息人士报导，美国时代华纳(TWX.N)正在洽购媒体公司Vice Media的股权，对后者的估值约为22亿美元。
该新闻台报导称，谈判处于高级阶段，但尚未就一些最后细节达成一致。
据该台报导，正在商谈的潜在架构之一是，时代华纳可能将其有线电视新闻网HLN与Vice合并，作为获得合并后公司近半数股权的条件。
位于纽约的媒体集团Vice Media很受年轻人的欢迎，该集团4月曾表示，计划向主流电视集团出售更多内容。
时代华纳拒绝置评。无法立即联系上Vice Media对此置评。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
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