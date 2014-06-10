时代华纳正在洽购VICE MEDIA股权--天空新闻台

路透6月9日 - 英国天空新闻台(Sky News)援引消息人士报导，美国时代华纳(TWX.N)正在洽购媒体公司Vice Media的股权，对后者的估值约为22亿美元。

该新闻台报导称，谈判处于高级阶段，但尚未就一些最后细节达成一致。

据该台报导，正在商谈的潜在架构之一是，时代华纳可能将其有线电视新闻网HLN与Vice合并，作为获得合并后公司近半数股权的条件。

位于纽约的媒体集团Vice Media很受年轻人的欢迎，该集团4月曾表示，计划向主流电视集团出售更多内容。

时代华纳拒绝置评。无法立即联系上Vice Media对此置评。(完)

(编译 白云; 审校 王兴亚)

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