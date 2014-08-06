《热点透视》默多克漏算恰证明时代华纳的价值

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeffrey Goldfarb

路透纽约8月5日 - 默多克算漏了。这只全球媒体业的老狐狸周二忽然宣布，放弃对时代华纳(Time Warner)(TWX.N)的800亿美元收购计划，之前他对这只猎物的反抗决心及其股东的要价估计不足。21世纪福克斯公司(Twenty-First Century Fox)(FOXA.O)股价在盘后交易中后上扬，而时代华纳则跌回收购消息爆出前的水平。这意味着拒不与之合作的时代华纳老板Jeff Bewkes，还需要进一步证明公司的价值。

这场短暂的收购闹剧暗示，耄耋之年的默多克已经棋差一招。首先，这位福克斯公司的执行长在谈判中肯定觉得他的对手有义务同意合并，即便最初提出的每股85美元现金加股票报价说不上很好。相反，Bewkes和时代华纳董事会对这份收购提议嗤之以鼻，称时代华纳自己的计划要好于福克斯所能拿出来的任何提议。

默多克同样也没意识到他自己的股东怎么看待他。自7月中旬收购消息披露后的几周里，福克斯的A类股票暴跌11%。首先，股东已经对公司回购股票习以为常。他们当然可能明白两家公司合并是有道理的。然而，股价之所以下挫，可能部分源于害怕，股东们根据先例，担心默多克为了将时代华纳搞到手会不计成本。

更何况，默多克收购报价中所提供的是二等股票，持有人对他的娱乐综合集团如何运营无可置喙。虽然有不少投资者同时是两家公司的股东，但有明显证据表明，他们普遍对默多克的独裁作风心怀不满。尽管作用不大，但反默多克派还是在去年以投票方式，把这位首席执行官(CEO)的两个儿子Lachlan和James从董事会里赶了出去。默多克没有想到，人们很不喜欢他提供的无表决权股票。

不过，默多克还可以像一个自律的收购者那样选择走开，准备好回购更多的股票并让他的股票重归升势。而处在另一方的Bewkes则面临更大挑战。虽说时代华纳的股东此前可能过于贪心，但目前他们会期待公司很快能够拿出至少与这次收购条件相当的回报来。如果Bewkes拿不出来，默多克还会像一只狐狸那样疯狂地扑出来。(完)

(编译 郑茵 审校 田建华)

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