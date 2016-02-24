杂志出版商Time考虑竞购雅虎核心业务--消息

路透2月23日 - 熟悉情况的消息人士周二对路透表示，《体育画报》(Sports Illustrated)、《人物》(People)和《时代》(Time)等杂志的出版商Time(TIME.N)几周以来在研究竞购雅虎(YHOO.O)旗下核心互联网业务。

据消息人士称，Time已经就收购雅虎业务事宜接洽银行家。消息人士拒绝署名，因未被允许对媒体讲话。

Time最近几个季度的纸媒广告资金来源枯竭，该公司一直在通过收购网络资产来加强自己在数字业务领域的力量。Time本月表示，将收购社交网站先驱MySpace。

Verizon Communications(VZ.N)亦已经表示有意收购雅虎核心业务。

SunTrust Robinson Humphrey的分析师对雅虎核心业务的估值为60-80亿美元。

尚不清楚雅虎是否已经聘请投行作为这项潜在竞购的财务顾问。该公司周五正式启动出售核心业务进程。

彭博周二稍早报导称，Time可能寻求与雅虎达成所谓的逆向莫里斯信托(Reverse Morris Trust)交易。这类交易指的是一家公司与另一家公司拆分出来的部门进行合并，无需缴税。彭博引述其中一位消息人士称，基于此类交易，雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)将不会在新公司任职。

彭博报导，Time已经聆听了花旗(C.N)关于竞购雅虎业务的陈述，但尚未聘请花旗做顾问。

Time和雅虎拒绝就此报导置评，尚不能立即联系到花旗置评。

Time股价周二收盘下跌2.9%至13.91美元，雅虎则跌1.6%至30.67美元。(完)