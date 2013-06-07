时代华纳与华人文化产业基金达成战略合作

路透上海6月7日 - 美国领先的传媒娱乐公司--时代华纳(TWX.N)与中国华人文化产业基金宣布,双方结成战略投资伙伴关系，这将有助于时代华纳更好地在中国传媒娱乐产业中拓展业务。

路透周五收到的新闻稿指出，随着中国数字设备普遍应用及人们对跨平台、高质量内容的渴求，中国传媒产业正快速扩张，而时代华纳与华人文化产业基金的合作正是希望抓个这商机。

时代华纳公司董事长兼首席执行官杰夫·比克斯指出，此次合作为公司提供了一个独特的窗口，进入作为全球最大和增长最快的传媒娱乐市场之一的中国市场。

“提高全球业务是时代华纳的一个战略重点，中国是最具吸引力的地区之一，但中国市场又是复杂的。”他说。

时代华纳主业包括电影电视广播、音乐、出版及互联网服务等，旗下拥有影视企业华纳兄弟公司、时代杂志、有线电视公司HBO等多个知名品牌。不过时代华纳前期在中国市场的开拓并不太顺利，因中国政策上的变动，华纳兄弟公司2006年自其中国影院合资企业中撤资，从而退出中国影院市场。

华人文化产业基金董事长黎瑞刚指出，将与时代华纳籍此次合作共同探索，为生活在互联网和移动时代的新一代中国消费者创造优质内容。

新闻稿称，近年来中国电影市场已成为全球成长最快的市场之一，今年中国电影票房收入估计达44亿美元，2009年至2013年的复合年增速约45%；动漫收入今年预计达71亿美元，五年间复合增长率约27%；而网络游戏成长更快，五年内复合增长率高达64%。

普华永道最新发布的全球娱乐及传媒行业年度报告预计，中国的娱乐和传媒消费支出将从去年的全球第五位上升到2017年的第三位，超越英国和德国。

华人文化产业投资基金2010年获准成立，目前投资控股星空卫视等，并与美国梦工厂在上海合资成立了东方梦工厂。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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