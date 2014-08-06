《市场热谈》押错福克斯收购时代华纳，投资者教训惨痛

标题新闻：马来西亚4月1-25日棕榈油出口较前月同期下滑1.2%至891,725吨--船货验证机构SGS
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
值得注意的是，据TD Ameritrade首席衍生品分析师J.J. Kinahan，时代华纳周二的期权交易主要是买进卖权。卖权和买权的交投量比例约为3:1。Kinahan称，购买卖权主要是持有时代华纳股票的投资者进行的保护性举措。
至少一名资产经理称，福克斯对时代华纳每股约85美元的报价太高。这名经理在福克斯撤回报价前就已放弃该股。
“我们对比了时代华纳和Netflix以及亚马逊，觉得估值实在太高，”资产管理公司Clear Alternatives执行长Diane Garnick称。她的公司上周沽出了时代华纳股票。
她称，以千禧一代为代表的群体不断壮大，他们也观看内容，但观看有线电视不如老一辈那么频繁。
一名套利投资者庆幸，在福克斯并购时代华纳的报价7月中旬刚公开时，抵住了诱惑没有买进时代华纳和卖出福克斯。
“谢天谢地我们没有参与，”这名要求匿名的投资者说，“很多套利基金做多时代华纳，做空福克斯。我估计很多人没能幸免。”(完) (编译 石冠兰/杜明霞/徐文焰/王丽鑫； 审校 张涛/田建华/朱晓军)
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路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。