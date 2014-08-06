《市场热谈》押错福克斯收购时代华纳，投资者教训惨痛

值得注意的是，据TD Ameritrade首席衍生品分析师J.J. Kinahan，时代华纳周二的期权交易主要是买进卖权。卖权和买权的交投量比例约为3:1。Kinahan称，购买卖权主要是持有时代华纳股票的投资者进行的保护性举措。

至少一名资产经理称，福克斯对时代华纳每股约85美元的报价太高。这名经理在福克斯撤回报价前就已放弃该股。

“我们对比了时代华纳和Netflix以及亚马逊，觉得估值实在太高，”资产管理公司Clear Alternatives执行长Diane Garnick称。她的公司上周沽出了时代华纳股票。

她称，以千禧一代为代表的群体不断壮大，他们也观看内容，但观看有线电视不如老一辈那么频繁。

一名套利投资者庆幸，在福克斯并购时代华纳的报价7月中旬刚公开时，抵住了诱惑没有买进时代华纳和卖出福克斯。