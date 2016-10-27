分析：美国媒体公司将请求当局迫使AT&T和时代华纳共享客户数据

路透纽约/华盛顿10月26日 - 一些媒体高管本周告诉路透，如果美国电话电报公司(AT&T)和时代华纳(TWX.N)合并，媒体公司计划要求美国监管机构迫使它们共享它们的客户数据，因为担心合并后的巨头在销售具有针对性的移动广告方面享有不公平的优势。

客户数据已经成为对媒体产业的未来非常关键的资源，电视网络努力提供与Alphabet(GOOGL.O)旗下的谷歌，以及Facebook Inc (FB.O)同类的广告。这类广告根据他们对客户的了解进行宣传。

AT&T计划以850亿美元收购时代华纳，将使得后者旗下的HBO、Cinemax和Turner等网络公司获得前所未有的用户数据，这些用户都使用AT&T的手机网络和DirecTV账户。

美国司法部将对该交易进行审查，还不清楚司法部如何将获得客户信息的渠道视为反垄断问题，因为在美国以往的重大收购案中，这还从来没有成为争论的起源。

随着在线和移动视频播放服务的兴起，给不同的观众发送不同广告的希望看起来即将实现，这在传统媒体品牌中间掀起一场竞争。

“有了这项交易，时代华纳将获得比世界上其它传媒公司更多的关于内容消费习惯的数据，”营销“原生”广告平台的Sharethrough总裁Patrick Keane称。

一家竞争对手传媒公司的高管称，如果时代华纳能将AT&T数据用于针对某个群体的目标广告，譬如观看特定运动队的年轻有钱男性，则将给予广告客户新的巨大优势。

“资金会被吸引到有这方面数据的节目，”该高管说，并补充称，公司会去找监管机构。“我们希望确保让我们以与时代华纳获得数据的相同方式，来获得我们的客户数据。”

另一家传媒公司的一位高管表示，如果拥有互联网视频流服务的HBO获得AT&T关于观众在竞争对手Hulu、亚马逊或Netflix等观看内容的数据，那也是不公平的优势。

上述所有传媒公司高管都希望匿名，因为谈话内容是在早期进行而且保密。

**准备共享？**

AT&T和时代华纳承认，数据是推动这项交易的关键因素。

“这将使我们加快行动步伐，继续创新、为消费者提供更好的产品、加大差别定价、推出更有效的广告，这样广告就可以承担更多的内容成本，”时代华纳执行长Jeff Bewkes周一对CNN表示。

AT&T执行长斯蒂芬森在加州一次会议上对路透表示，该公司对于允许其他内容服务商获取客户数据持开放态度。

“就保持内容成本在低位而言，我们会持开放态度，”他对路透表示。

其他同业已经通过众多资源收集了大量的数据。威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)若完成对雅虎(YHOO.O)核心资产的收购，将可以利用雅虎每月10亿用户数据来定制广告。

就反垄断法而言，客户数据是一个新的领域。传媒企业将施压执法者插手AT&T并购案。

“这将使AT&T比其对手占有结构性优势，竞争监管当局应关切该案可能带来的影响，”倡导组织Public Knowledge资深法律顾问John Bergmayer表示。

首先，司法部和联邦贸易委员会必须决定该案是否有问题，然后再考虑是否有解决办法。这两个机构共同负责确保合并案合法的工作。

“执法者目前还搞不太清楚大数据对于反垄断有什么意涵，也不懂其作用，”律师事务所Cahill, Gordon & Reindell LLP反垄断律师Elai Katz表示。

Katz称，反垄断执法者将会观察当中涉及多少数据，其他公司是否能够取得，以及取得数据是否涉及行业竞争等问题，之后才能决定是否有在此并购案中解决此问题的价值。

反垄断执法者通常倾向认为，打算进行并购的公司可以通过出售资产来解决反垄断问题，例如出售一座酿酒厂或工厂，而不用对一项交易做出行为条件限制，例如要求授权数据等等，这些条件限制的执行难度较高。

但Katz称，当这类行为矫正方案“必须在这类案件中纳入考量”。

监管电信产业的美国联邦通讯委员会(FCC)仍会在并购批准函中设下行为限制，但目前尚不清楚FCC是否会在此案中考虑这么做。

若AT&T必须与媒体竞争对手分享数据，广告商称这将降低此交易的价值。但媒体暨科技顾问公司Gershon Media总裁Bernard Gershon表示，若AT&T能够打造一个平台，提供定址广告及针对性内容，该公司或许能与谷歌、Facebook及Snapchat等新媒体竞争。

“关键在于先进的广告技术，以及播送量身订做的内容及广告，”Gershon称，“这笔交易威力会这么大，原因在于数据以及与客户的直接接触。”(完)