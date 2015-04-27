Charter寻求与时代华纳有线就潜在合并展开磋商--消息

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月24日 - 据一位知情人士周五称，Charter Communications Inc (CHTR.O)的代表已接洽时代华纳有线TWC.N，拟就潜在合并事宜展开磋商。
稍早前，Comcast Corp (CMCSA.O)周五放弃以450亿美元收购时代华纳有线的计划，称这笔交易系建立在美国政府是否同意的基础上，如果政府不同意，两家公司将放弃这项并购。这项交易遭受部分政治人物、媒体企业高管以及立场各异的消费者与行业团体的抨击，外界担心并购将形成一个庞大的企业体，对美国民众线上与电视收视内容掌控过大权力。
该知情人士称，Charter近几周联系银行开始准备潜在交易的融资安排，甚至早在Comcast宣布放弃之前就已经着手。
Comcast去年提出对时代华纳有线全股票收购交易时，报价为每股约159美元。如果按Comcast当前股价计算，收购价将在每股172美元左右。
有关此次磋商努力的消息最早由彭博在上周五报导。
Charter拒绝就此置评，记者未能立即联系到时代华纳有线对此置评。(完)
(编译 刘秀红；审校 王兴亚)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。