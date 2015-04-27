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国际财经 | 2015年 4月 27日 星期一 12:17 BJT

Charter寻求与时代华纳有线就潜在合并展开磋商--消息

路透4月24日 - 据一位知情人士周五称，Charter Communications Inc (CHTR.O)的代表已接洽时代华纳有线TWC.N，拟就潜在合并事宜展开磋商。

稍早前，Comcast Corp (CMCSA.O)周五放弃以450亿美元收购时代华纳有线的计划，称这笔交易系建立在美国政府是否同意的基础上，如果政府不同意，两家公司将放弃这项并购。这项交易遭受部分政治人物、媒体企业高管以及立场各异的消费者与行业团体的抨击，外界担心并购将形成一个庞大的企业体，对美国民众线上与电视收视内容掌控过大权力。

该知情人士称，Charter近几周联系银行开始准备潜在交易的融资安排，甚至早在Comcast宣布放弃之前就已经着手。

Comcast去年提出对时代华纳有线全股票收购交易时，报价为每股约159美元。如果按Comcast当前股价计算，收购价将在每股172美元左右。

有关此次磋商努力的消息最早由彭博在上周五报导。

Charter拒绝就此置评，记者未能立即联系到时代华纳有线对此置评。(完)

(编译 刘秀红；审校 王兴亚)

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