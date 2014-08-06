时代华纳季度营收成长3% 受助于HBO表现亮丽

2017年国际油价料不大可能升破每桶64美元左右--维多亚洲部
路透新加坡4月25日 - 能源与大宗商品贸易商维多公司的亚洲部门负责人周二称，油价2017年可能在每桶约51-64美元的区间波动，受供应过剩影响，不大可能触及每桶70美元。
路透8月6日 - 时代华纳(TWX.N)公布季度营收成长3%，受助于电视频道Home Box Office (HBO)优异表现支撑。
6月30日止的第二季中，可归属于时代华纳普通股的持续经营业务净利升至8.43亿美元，每股获利0.94美元，上年同期分别为6.98亿美元及0.73美元。
营收则自66.1亿美元成长至67.9亿美元。
新闻集团董事长兼执行长默多克(Rupert Murdoch)旗下的21世纪福克斯(FOXA.O)周二决定撤回对时代华纳(TWX.N)800亿美元的收购报价，放弃打造一家全球媒体巨擘的计划。(完)
(编译 张明钧; 审校 龚芳)
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路透东京4月25日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示，20国集团(G20)及国际货币基金(IMF)官员均认可，日本央行实施量化宽松是为了达成通胀目标。
路透北京4月25日 - 中国海关总署周二公布的数据显示，俄罗斯在3月成为中国最大的原油供应国，取代了之前两个月保持这一位置的沙特。