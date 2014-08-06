时代华纳季度营收成长3% 受助于HBO表现亮丽

路透8月6日 - 时代华纳(TWX.N)公布季度营收成长3%，受助于电视频道Home Box Office (HBO)优异表现支撑。

6月30日止的第二季中，可归属于时代华纳普通股的持续经营业务净利升至8.43亿美元，每股获利0.94美元，上年同期分别为6.98亿美元及0.73美元。

营收则自66.1亿美元成长至67.9亿美元。

新闻集团董事长兼执行长默多克(Rupert Murdoch)旗下的21世纪福克斯(FOXA.O)周二决定撤回对时代华纳(TWX.N)800亿美元的收购报价，放弃打造一家全球媒体巨擘的计划。(完)

(编译 张明钧; 审校 龚芳)

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