企业并购: 时代华纳拟出售多数杂志业务给Meredith--消息

路透2月13日 - 据了解情况的消息人士透露,时代华纳 正在与Meredith Corp 进行磋商,拟将大多数杂志业务出售给后者.

这位要求匿名的消息人士表示,磋商还处在早期阶段,"变数很大".时代公司(Time Inc)的估值介于20亿-35亿美元之间,该公司是美国最大杂志出版商,旗下拥有时代周刊(Time)和体育画报(Sports Illustrated)等杂志.

据时代公司旗下的美国《财星(财富) 》杂志报导,时代华纳今天将与一个潜在买家会谈.

时代公司的代表尚未马上做出评论,Meredith的代表拒绝置评.(完)