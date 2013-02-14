企业并购: 时代华纳拟出售多数杂志业务给Meredith--消息

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透2月13日 - 据了解情况的消息人士透露,时代华纳 正在与Meredith Corp 进行磋商,拟将大多数杂志业务出售给后者.
这位要求匿名的消息人士表示,磋商还处在早期阶段,"变数很大".时代公司(Time Inc)的估值介于20亿-35亿美元之间,该公司是美国最大杂志出版商,旗下拥有时代周刊(Time)和体育画报(Sports Illustrated)等杂志.
据时代公司旗下的美国《财星(财富) 》杂志报导,时代华纳今天将与一个潜在买家会谈.
时代公司的代表尚未马上做出评论,Meredith的代表拒绝置评.(完)
(编译 李春喜; 审校 张涛)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f