《独家新闻》Comcast考量收购时代华纳的三种潜在方式--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约12月16日 - 熟悉情况的消息人士周一表示，美国第一大有线电视运营商Comcast Corp 正在考量收购第二大业者时代华纳(Time Warner) 的三种潜在方式，其中包括完全收购时代华纳。
消息人士表示，Comcast还在考虑是收购时代华纳的部分市场，还是联合除了Charter Communications 以外的另一家有线电视公司收购时代华纳全部股权。
知情人士此前曾表示，除了Comcast和Charter外，私营公司Cox Communications Inc也对涉及时代华纳的交易有兴趣。
知情人士还称，Comcast最终还可能决定不参与任何交易。这些知情人士要求匿名，因他们未被授权对媒体发表看法。
其中一位知情人士称，完全收购时代华纳说得通，因时代华纳覆盖的地域市场与Comcast的互补，而与其他公司合作收购可以让它们有机会挑选关键市场。不过分析师称，完全收购时代华纳可能面临严苛的监管审查。
这名知情人士还表示，目前Comcast在均衡考虑以上三种收购方式。
Comcast和时代华纳的代表均拒绝置评。(完)
(编译 杜明霞; 审校 李春喜)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。