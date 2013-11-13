Timothy Massad被提名美国下届CFTC主席

路透华盛顿11月13日 - 美国总统奥巴马周二提名TimothyMassad担任商品期货交易委员会(CFTC)下任主席。Massad曾负责监督美国政府的7,000亿美元银行救助计划。

若提名得到参议院确认，Massad将领导一家在2007-2009年危机后被赋予众多新监管权力的CFTC。CFTC目前还负责管控规模达630万亿美元的复杂衍生品交易市场，该市场受到的管控力度相对较轻。

奥巴马的提名填补了CFTC即将出现的管理层真空，现任主席詹斯勒将于2014年1月3日卸任。

“Tim是一个低调的人，但始终都在行动，”奥巴马在白宫的一次仪式上表示。“我非常确信，对于一家以防范未来危机为目标的监管机构而言，他是合适人选。”

CFTC一直以来是一家监督农业期货的机构，刚被赋予监管互换市场的角色，还未制定相关准则。

外界对Massad关于复杂衍生品交易的看法所知甚少。他的一个关键任务将是让左派相信在其执掌CFTC后不会放松银行监管。

詹斯勒近几年快速颁布了数千页的监管新规，摩根大通(JPM.N)和美国银行(BAC.N)等全球最大投行目前已在CFTC注册。

“詹斯勒设定了很高的标准，”参议员沃伦称，“关于CFTC能采取哪些措施来进一步降低未来发生危机的风险，我想从TimMassad那里了解更多想法，”

在牵涉瑞银UBSN.VX、巴克莱(BARC.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L)等大型银行的伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵案中，CFTC施加了数以十亿美元计的创纪录罚金。

Massad于2009年5月加入财政部，之前在监管不良资产救助计划(TARP)的国会监督小组短暂任职。他密切参与了该救助计划，并从2011年6月起开始牵头。(完)

(编译 洪曦/王翔琼；审校 隋芬)

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