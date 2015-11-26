全球金属：明年全球锡市供应缺口料扩大至1万吨--国际锡研究协会

Kettle补充说，虽然今年消费预计下滑3.2%，但生产可能减少8%左右。

尽管锡行业整体生产减弱，ITRI预计缅甸生产继续保持活跃，该国生产弥补了市场缺口，市场曾预期缺口将扩大，使价格涨得更高。

“毫无疑问，该地区还有很大生产潜力，”Kettle说。

“我们在预测数据中假设，未来几年缅甸生产稳定在40,000吨左右。”

缅甸约占全球精炼锡产量的大约12%。ITRI预测，2015年全球锡产量为340,600吨。

今年伦敦金属交易所(LME)指标期锡价格 已经下跌约23%，至约每吨15,000美元，受其他工业金属价格下跌拖累，因市场担忧金属消费大国中国需求减弱。

ITRI市场分析师Tom Mulqueen表示，LME期锡价格已经跌到该行业的平均生产成本附近，由于美元走强，行业生产成本较今年稍早下跌了1,000美元，至每吨大约14,800美元。(完)