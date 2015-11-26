全球金属：明年全球锡市供应缺口料扩大至1万吨--国际锡研究协会

台湾汇市：台币盘初涨约1角挑战31.5整数关卡，因消化外资汇入需求
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
Kettle补充说，虽然今年消费预计下滑3.2%，但生产可能减少8%左右。
尽管锡行业整体生产减弱，ITRI预计缅甸生产继续保持活跃，该国生产弥补了市场缺口，市场曾预期缺口将扩大，使价格涨得更高。
“毫无疑问，该地区还有很大生产潜力，”Kettle说。
“我们在预测数据中假设，未来几年缅甸生产稳定在40,000吨左右。”
缅甸约占全球精炼锡产量的大约12%。ITRI预测，2015年全球锡产量为340,600吨。
今年伦敦金属交易所(LME)指标期锡价格 已经下跌约23%，至约每吨15,000美元，受其他工业金属价格下跌拖累，因市场担忧金属消费大国中国需求减弱。
ITRI市场分析师Tom Mulqueen表示，LME期锡价格已经跌到该行业的平均生产成本附近，由于美元走强，行业生产成本较今年稍早下跌了1,000美元，至每吨大约14,800美元。(完)
(编译 李春喜; 审校 王兴亚/孙茉莉)
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24