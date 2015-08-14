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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 10:05 BJT

全球商品：印尼新规损及锡产业，今年全球供应缺口料超1万吨

近年来缅甸矿石供应大增，使得价格受到打压，但这种供应可能将减少。

中国去年从缅甸的进口翻倍，而且到6月止还一直在攀升。迄今为止的进口较上年同期增加78%。

“没有大规模投资，他们不大可能维持那种水平的产量，”凯投宏观(Capital Economics)资深大宗商品分析师Caroline Bain表示。

她还表示，缅甸矿石供应减少可能进一步抑制中国的锡产量。

Kettle说，今年中国精炼锡产量一直在降，归因于废料回收大幅下降以及当地矿商也可能减产。

“尽管人民币贬值，我也不认为中国会成为重要的净出口国。目前中国国内价格远高于伦敦金属交易所(LME)价格。”Kettle表示。(完)

(编译 许娜/杜明霞；审校 孙茉莉/张若琪)

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