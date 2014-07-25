《HOME专栏》印尼政策让锡市场难以捉摸

**锡的涨势将暂停？**

这可能提供一些准备出口的锡的数量方面的线索，因为本月迄今 ICDX的交易量也没有激增。截至7月17日，各类合约总成交量为2,410吨，与前两个月的成交量基本一致。

另外一个暗示锡库存累积的线索，被南非标准银行驻伦敦的分析师Leon Westgate捕捉到。他指出，印尼最大锡生产商PT Timah公布截至6月底的库存为4,473吨，而上年同期为1,297吨。

今年迄今锡价格表现非常低迷，如果锡的库存累积，对于印尼政府和许多看涨的市场人士来说这个是问题。

如果“最低限价”刺激了太多生产，政府的大宗商品价格支撑计划可能成为一把双刃剑。对于印尼和锡市场而言，“最低限价”实际上就是出口价格，因此可以合理想见的是，问题都会通过库存增加表现出来，这似乎也是现实中出现的情况。

对于整体市场而言，这样规模的库存累积意味着未来价格将走弱。

毕竟，如果以LME库存为参照的话，市场并不需要这么多额外的锡。今年2月LME库存触底反弹，在印尼出口“激增”并打击实货市场前，在5月初时已经恢复至年初水平并稳定下来。

一种公认的看法是，LME库存累积，反映出隐性库存的活动，这很可能与中国有关。而中国的官方贸易数据则反映出另一种情况，但这绝不会是第一次锡逃过海关的监管溜出境外。

此外，过去几天锡价差已经大幅降低。截至周三收盘，现货锡与三个月期货CMSN0-3报每吨61美元正价差(远期升水)，这是2013年7月以来最高，暗示近期不存在短缺。

这些现象都与ITRI认为的短缺不符，但的确暗示锡市场的涨势将被按下暂停键。

ITRI预测价格将继续“保持在区间内交投，一直到今年第四季”，然后在“未来三至四年急剧走高。”

对于相信锡价将上涨的人士，看来势必得要有耐心才行。(完)