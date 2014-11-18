《HOME专栏》锡市不涨反跌，基金抑或基本面作梗？

中国是全球最大锡生产国，但也是最大锡消费国，并且已经成为锡净进口国。

自去年年中以来，锡进口已经大幅下降。海关的官方数据显示，2014年前九个月，净进口骤降46%至5,740吨。

不过，如果中国出口锡时不纳入官方出口数据统计，那么这个数据可能具有误导性。国际锡研究协会(ITRI)中国区首席代表崔琳近期在苏州举办的SMM锡产业交易大会(SMM Tin Conference)上称，1-8月出口可能至多达8,000-9,000吨。

可以肯定的是，中国生产商已经提高了产量--部分得益于缅甸新发现的锡矿资源，而且一直在减少库存。

这种变化似乎可以追溯到2013年年中，当时锡价开始从每吨19,000美元上涨，到了2013年10月时已涨至24,000美元高位。

所有迹象都表明，印尼推高锡价之举激励了中国提高产量，减少进口并增加出口。

这可以解释为何没有明确的迹象显示供应短缺，无论是从伦敦金属交易所(LME)库存、还是整体供应链来看。这还可以解释锡价为什么会在今年年中左右上涨动能尽失。

**基本面从利空转为利多？**

那么哪个才是导致锡价低迷的罪魁祸首，是基金还是基本面？

不容忽视的是，基金经理在LME做空，助长了锡价最近暴跌。

不过，这种仓位变化是在锡价长时间原地踏步之后出现的，而锡价的这种表现又在很大程度上取决于中国实货市场的动态变化。

换句话说，利空的基本面因素导致基金做出偏空操作。

由此导致的价格下跌本身也将再度促使供应基本面发生变化。例如，崔琳就表示，在伦敦期锡价格下跌之际，8月中国“灰色”出口也停止了。

再加上印尼加大出口管控力度、以及很可能采取的出口配额政策，应该都会给锡价造成利多影响。