《HOME专栏》锡市不涨反跌，基金抑或基本面作梗？

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
中国是全球最大锡生产国，但也是最大锡消费国，并且已经成为锡净进口国。
自去年年中以来，锡进口已经大幅下降。海关的官方数据显示，2014年前九个月，净进口骤降46%至5,740吨。
不过，如果中国出口锡时不纳入官方出口数据统计，那么这个数据可能具有误导性。国际锡研究协会(ITRI)中国区首席代表崔琳近期在苏州举办的SMM锡产业交易大会(SMM Tin Conference)上称，1-8月出口可能至多达8,000-9,000吨。
可以肯定的是，中国生产商已经提高了产量--部分得益于缅甸新发现的锡矿资源，而且一直在减少库存。
这种变化似乎可以追溯到2013年年中，当时锡价开始从每吨19,000美元上涨，到了2013年10月时已涨至24,000美元高位。
所有迹象都表明，印尼推高锡价之举激励了中国提高产量，减少进口并增加出口。
这可以解释为何没有明确的迹象显示供应短缺，无论是从伦敦金属交易所(LME)库存、还是整体供应链来看。这还可以解释锡价为什么会在今年年中左右上涨动能尽失。
**基本面从利空转为利多？**
那么哪个才是导致锡价低迷的罪魁祸首，是基金还是基本面？
不容忽视的是，基金经理在LME做空，助长了锡价最近暴跌。
不过，这种仓位变化是在锡价长时间原地踏步之后出现的，而锡价的这种表现又在很大程度上取决于中国实货市场的动态变化。
换句话说，利空的基本面因素导致基金做出偏空操作。
由此导致的价格下跌本身也将再度促使供应基本面发生变化。例如，崔琳就表示，在伦敦期锡价格下跌之际，8月中国“灰色”出口也停止了。
再加上印尼加大出口管控力度、以及很可能采取的出口配额政策，应该都会给锡价造成利多影响。
如果真是这样，基金经理肯定会迅速加入多头部队。倘若锡价再度开始上涨，不要指望印尼有谁会感谢他们。(完) (译文审校 张涛/朱晓军)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。