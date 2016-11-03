投资者在小型锡矿商中发现机遇 锡行业可望苦尽甘来

路透墨尔本11月3日 - 在经历数个艰难年景后，锡矿商称，他们开始看到投资者的兴趣，因为全球库存下滑，而且对于缅甸新一轮锡矿供应将变少、从而令供应吃紧的预期升温。

行业消息人士本周在墨尔本称，私募股权、基金和贸易商已开始对小型锡矿商感兴趣。伦敦金属交易所(LME)锡价今年以来已飙升逾40%。

“私募股权身影开始出现在锡领域。他们都因为预期库存下降及缺乏长期供应而开始买入，”澳洲中型矿商Metals X (MLX.AX)的Peter Cook在一次锡行业会议的间隙表示。

Metals X在澳洲南部塔斯马尼亚州拥有一家锡矿，计划在2018年初将该矿年产能提升70%，达到1.2万吨。该矿与全球最大锡生产商--中国云南锡业签有长期采购权协议，锁定该矿半数年产量。

“我们已多次收到(私募股权)探询，”Cook并称，对整体行业的兴趣正在回暖。“他们预期锡价可能有爆炸性上涨空间，希望分一杯羮。”

8月时，在加拿大挂牌上市的Asian Mineral Resources (ASN.V)同意收购澳洲Kasbah Resources(KAS.AX)。Kasbah在摩洛哥拥有一处大型未开发锡矿源。瑞士私募股权公司Pala Investments将担任基石投资者。

缅甸一处锡矿产量剧增，打乱了全球锡市，但投资人正寄望于随着产量急降，市场将出现短缺，另外也有多个报告指出，两三年后锡矿储藏量可能耗尽。

伦敦金属交易所(LME)锡库存已降至3,000吨以下，为2004年以来最低，LME锡价本周触及每吨20,895美元，为2014年9月以来最高。

澳洲矿企Elementos Ltd (ELT.AX)正与泰国Thaisarco谈判从其Cleveland锡项目包销锡精矿的事宜。

“突然就有了兴趣，”Elementos执行董事Christopher Dunks对路透称。

“融资环境依然很艰难，但有少许公司看到了机会。”

Metals X已经自行为扩张计划注资，包括铜方面的收购和黄金方面的扩张。虽然该公司目前暂时回避私募股权投资，但并不排除未来出售的可能性。

“总有人感兴趣。当大宗商品有吸引力时，人们总是寻求被低估的机会。”(完)