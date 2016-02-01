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中国财经 | 2016年 2月 1日 星期一 16:14 BJT

中国政府尚未就锡收储事宜作出决定--云南锡业

路透香港2月1日 - 中国最大的锡生产商--云南锡业股份有限公司(000960.SZ)的一位发言人周一表示，中国主要的锡生产商和中国有色金属工业协会仍在向政府询问锡收储事宜，迄今尚未有决定作出。

上个月，九家主要锡生产商呼吁政府提高对锡的收储数量，称锡价格下跌过度，已无法反映行业基本面情况。（完）

(编译 高琦 审校 张荻)

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