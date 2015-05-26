康师傅首季净利倒退近17%

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港5月26日 - 中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股(0322.HK)周二宣布，今年首季度净利按年倒退16.63%，因市场需求疲弱拖累旗下所有产品类别销售均出现不同程度下滑。
公布业绩后，康师傅早盘初段股价逆市下跌逾4.4%。
虽然业绩倒退，但受惠部份主要原材料价格下跌，加上优化产品组合等，康师傅首季毛利率同比上升1.28个百分点至31.6%，而分销成本占营业额比率则大致维持去年同期水平。
截至3月底止首季度，康师傅净利为1.07亿美元，去年同期为1.28亿美元；期内营业额按年下跌16.56%至23.21亿美元。
其中两大主要产品方便面及饮品的销售额分别按年跌13%及18.92%，但毛利率则分别同比上升2.78及0.44个百分点。
康师傅表示，展望第二季的经营环境仍将会带来巨大挑战，面对景气趋缓及消费市埸的迅速转变，公司将维持稳健的经营，善控营运成本及资本开支，创新品类及产品，同时加强应变能力。
食品事业方面聚焦加速方便面品类创新及推出高端产，强化现代型通路及电商通路的经营。饮品事业将持续巩固主力产品的市场地位，同时加快创新品类及产品发展，优化终端服务并提升新型通路的操作技巧；百事饮品着重提升供应链的综效，优化通路结构及完善管理系统。
康师傅2011年宣布与百事可乐结盟，2012年3月正式将百事中国装瓶厂纳入营运；康师傅主要竞争对手为同为台资企业的统一企业中国 (0220.HK)、中国旺旺(0151.HK)以及非上市的娃哈哈集团等。
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) （完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。