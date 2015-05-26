康师傅首季净利倒退近17%

路透香港5月26日 - 中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股(0322.HK)周二宣布，今年首季度净利按年倒退16.63%，因市场需求疲弱拖累旗下所有产品类别销售均出现不同程度下滑。

公布业绩后，康师傅早盘初段股价逆市下跌逾4.4%。

虽然业绩倒退，但受惠部份主要原材料价格下跌，加上优化产品组合等，康师傅首季毛利率同比上升1.28个百分点至31.6%，而分销成本占营业额比率则大致维持去年同期水平。

截至3月底止首季度，康师傅净利为1.07亿美元，去年同期为1.28亿美元；期内营业额按年下跌16.56%至23.21亿美元。

其中两大主要产品方便面及饮品的销售额分别按年跌13%及18.92%，但毛利率则分别同比上升2.78及0.44个百分点。

康师傅表示，展望第二季的经营环境仍将会带来巨大挑战，面对景气趋缓及消费市埸的迅速转变，公司将维持稳健的经营，善控营运成本及资本开支，创新品类及产品，同时加强应变能力。

食品事业方面聚焦加速方便面品类创新及推出高端产，强化现代型通路及电商通路的经营。饮品事业将持续巩固主力产品的市场地位，同时加快创新品类及产品发展，优化终端服务并提升新型通路的操作技巧；百事饮品着重提升供应链的综效，优化通路结构及完善管理系统。

康师傅2011年宣布与百事可乐结盟，2012年3月正式将百事中国装瓶厂纳入营运；康师傅主要竞争对手为同为台资企业的统一企业中国 (0220.HK)、中国旺旺(0151.HK)以及非上市的娃哈哈集团等。

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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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