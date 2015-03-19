康师傅与星巴克合作 拓中国60亿美元即饮咖啡和功能饮料市场

路透香港3月19日 - 中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股(0322.HK)周四宣布，已与美国星巴克(SBUX.O)订立协议，公司将在中国大陆生产及分销星巴克品牌的即饮饮料，而星巴克则负责产品开发及品牌经营，冀在中国60亿美元即饮咖啡和功能饮料市场中分一杯羹。

康师傅的声明称，与星巴克的这项合作，将依托双方优势，把全部星巴克即饮饮料産品线带入中国市场，并强化本地化的创新能力，以满足中国顾客的需要。

目前中国即饮咖啡和功能饮料市场规模达60亿美元，根据2014年欧睿调研结果，预计未来三年将进一步增长20%。

中国是星巴克在美国以外发展最快的市场。目前，星巴克在中国近90个城市运营着超过1,500家门店，拥有逾2.5万名员工。至于台资的康师傅在中国大陆地区拥有领先的生産技术设备及渠道资源，公司表示与星巴克的咖啡专长及强大品牌认知度相结合，爲双方带来新的市场机遇。

星巴克及康师傅计划2016年在中国生产并上市现有及新口味的瓶装星冰乐饮品，之后并会推出更多新产品。

康师傅早盘中段股价涨2.83%，报18.88港元，优于大市恒生指数.HSI1%的涨幅。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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