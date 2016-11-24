力拓执行长坦诚未料到煤炭价格飙升 但预言煤价将下跌

路透悉尼11月24日 - 全球第二大矿业公司--力拓(Rio Tinto)(RIO.AX) (RIO.L)的执行长夏思杰(Jean-Sébastien Jacques)周三承认，之前没有预料到近期煤炭价格的飞速上涨，但他已经在预计煤价将下跌。

夏思杰五个月前获任执行长。他表示，现在已经很清楚，1月以来煤炭价格增长两倍，主要是因为中国重组煤炭业以遏制空气污染的做法。

“可以说，我们对于中国政府针对炼焦煤市场的行动感到非常意外，”夏思杰在力拓年度投资日研讨会上表示。

“坦率地说，没人能料到。但可以肯定的说，到了一定阶段，他们将会增加产能，煤炭价格就会下跌。这一点毋庸置疑，”他表示。

今年4月，中国国家安全生产监督管理总局与国家煤矿安监局宣布针对煤炭生产的限制新规，要求煤矿全年作业时间不超过276个工作日，此前为330个工作日。另外，中国还推出进口限令，禁止进口含硫量超3%和含灰量超40%的低质煤炭。

夏思杰称，中国国有企业继续重组的速度是“一大不确定性”，他并承认，不确定中国接下来的行业政策会是怎样。(完)