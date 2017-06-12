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债券 | 2017年 6月 13日 星期二 06:43 BJT

美国债市：TIPS损盈平衡通胀率触及11月以来低点

路透纽约6月12日 - 美国通胀保值债券(TIPS)损盈平衡通胀率跌至11月以来最低水平，因忧虑近期通胀回落的局面将会持续并损害整体经济。TIPS损盈平衡通胀率是美国债券市场衡量通胀预期的指标。

纽约联邦储备银行在周一稍早公布的数据显示，5月通胀预期降至多月低点，使人更加担忧国内价格升幅不及美国联邦储备理事会(美联储)2%目标的时间比原先设想的更长。

美联储可能不会放慢升息步伐，这也拖累通胀前景，并削弱TIPS对投资者的吸引力。

根据Tradeweb和路透数据，10年期损盈平衡通胀率为1.77%，较周五收盘下跌2.6个基点，周一稍早曾触及1.76%，为11月9日以来最低。该指标即10年期TIPS和常规10年期公债的收益率差。

五年期TIPS损盈平衡通胀率跌2.6个基点至1.69%，周一稍早触及1.67%，为11月29日以来最低。

“如果美联储继续执行目前的升息路线，市场可能将这视为联储为防范未来通胀压力而预先行动，应会令TIPS损盈平衡通胀率继续受到下行压力，”瑞士信贷策略师在研究报告中写到。(完) (编译 郑茵 审校 张荻)
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