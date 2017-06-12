美国债市：TIPS损盈平衡通胀率触及11月以来低点

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透纽约6月12日 - 美国通胀保值债券(TIPS)损盈平衡通胀率跌至11月以来最低水平，因忧虑近期通胀回落的局面将会持续并损害整体经济。TIPS损盈平衡通胀率是美国债券市场衡量通胀预期的指标。
纽约联邦储备银行在周一稍早公布的数据显示，5月通胀预期降至多月低点，使人更加担忧国内价格升幅不及美国联邦储备理事会(美联储)2%目标的时间比原先设想的更长。
美联储可能不会放慢升息步伐，这也拖累通胀前景，并削弱TIPS对投资者的吸引力。
根据Tradeweb和路透数据，10年期损盈平衡通胀率为1.77%，较周五收盘下跌2.6个基点，周一稍早曾触及1.76%，为11月9日以来最低。该指标即10年期TIPS和常规10年期公债的收益率差。
五年期TIPS损盈平衡通胀率跌2.6个基点至1.69%，周一稍早触及1.67%，为11月29日以来最低。
“如果美联储继续执行目前的升息路线，市场可能将这视为联储为防范未来通胀压力而预先行动，应会令TIPS损盈平衡通胀率继续受到下行压力，”瑞士信贷策略师在研究报告中写到。(完) (编译 郑茵 审校 张荻)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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