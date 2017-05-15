美国债市：数据欠佳打压通胀预期，TIPS创年内最差单日表现

标题新闻：葡萄牙债务主管称已就发行人民币债券计划与中国当局会晤，但尚无明确的发行时间表
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路透纽约5月12日 - 美国债市衡量通胀预期的指标周五表现为年内最差的一天，因政府数据显示，4月消费者物价涨幅不及交易商此前预期，从而点燃对国内通胀率是否能达到美联储2%目标的担忧。
分析师称，通膨保值债券(TIPS)表现逊于公债；美国公债上扬，部分交易商担心若通胀止步不前TIPS获利恐较少，因此减持这些债券。
美国劳工部周五公布，4月消费者物价指数(CPI)上涨0.2%，3月为下降0.3%。4月CPI较上年同期上涨2.2%。
“考虑到上个月表现极其疲弱，许多市场人士认为今日数据将大幅回调，但最终结果却不是这样，”全球最大资产管理公司贝莱德(Blackrock)旗下通胀保值债券组合主管Martin Hegarty称。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
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