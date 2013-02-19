铁狮门和万科将合作开发旧金山一房地产项目

乐视网料一季度净利同比基本持平 各业务线回归稳定增长态势
路透上海4月10日 - 近期因资金困局而受高度关注的中国乐视网周一午间刊登公告预计，一季度公司净利将较去年同期基本持平，并称在获得融创中国等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。
路透纽约2月18日(记者 Ilaina Jonas) - 铁狮门(Tishman Speyer)和中国万科公司(000002.SZ)成立了一家合资公司，共同开发美国旧金山两幢高层住宅大楼。
两家公司周一发表声明称，该项目将由铁狮门管理，这将是万科首次进军美国房地产市场。
一名了解该宗交易的消息人士称，该项目的总投资约为6.2亿美元，其中万科将投资1.75亿美元，铁狮门提供7,500万美元，其余部分将通过债务融资覆盖。该消息人士并称，万科将持合资公司70%的股权，铁狮门为30%。
该项目位于旧金山Folsom街201号，包括两幢相互连接的住宅楼，其中一幢37层，另一幢为42层，总计655套。
铁狮门总裁兼联合首席执行官Rob Speyer代表铁狮门牵头此交易。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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