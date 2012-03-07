科学家称“泰坦尼克号”灾难或为月亮惹的祸

路透旧金山3月6日电(记者 Jim Forsyth)---“泰坦尼克号”灾难发生一个世纪後，科学家们发现了此次沉船事故的一个意外“罪魁”：月亮。

了解这段历史或看过《泰坦尼克号》电影的人都知道，这起发生在100年前的事故的原因是，这艘客轮撞到了冰山上。

德克萨斯州立大学物理学家奥尔森(Donald Olson)表示：“月亮或许可以用来解释这些庞大的冰山群是如何进入‘泰坦尼克号’航道上的。”

泰坦尼克号於1912年4月15日沉没，造成1,517人死亡。研究人员对“泰坦尼克号”船长史密斯看似不顾冰山警告而继续前行的做法感到不解。

史密斯是白星航运公司(White Star Line)最有经验的船长，并且多次在北大西洋海洋航线航行。由於他见多识广、小心谨慎，因此“泰坦尼克号”的处女航由他负责。

奥尔森表示，“泰坦尼克号”撞到的那种格陵兰冰山，通常会在拉布拉多和纽芬兰的浅水地区搁浅，除非融化到一定程度重新漂浮起来或被大潮冲走，否则无法继续向南移动。

那麽，这麽多庞大的冰山是如何向南漂移如此之远，在那晚抵达纽芬兰以南的航道的？

奥尔森的研究团队调查了已故海洋学家伍德(Fergus Wood)的推测，即1912年1月，月亮距地球异常地近，引起海洋潮汐异常升高，导致比正常情况多很多的冰山能脱离格陵兰岛，不断漂浮，并最终进入航道。而该航道此前因报导有冰山已经向南移动。

奥尔森称，1912年1月4日发生了一件“几辈子难遇”的事情，那天地球和太阳、月球形成了一条直线，他们间的引力彼此强化。此外，当年1月月球与地球的距离也是1,400年中最近的一次。

奥尔森表示：“这一现象使月亮作用於地球海洋的生潮力达到最大。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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