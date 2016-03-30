天津港危化品爆炸保险损失高达35亿美元--瑞士再保险

路透伦敦3月30日 - 瑞士再保险(Swiss Re)周三表示，去年中国天津港危化品爆炸的保险赔偿总额可能高达35亿美元；或将成为亚洲历史上规模最大的人为灾难损失。

瑞士再保险在最新一期全球灾难研究中表示，天津港危化品爆炸案的保险损失估计为25-35亿美元，超过去年12月预估的至少20亿美元，并称最新估计数据也可能会修正。

再保险经纪公司佳达(Guy Carpenter)亦表示，天津港危化品爆炸事件的保险损失可能高达33亿美元。此次爆炸事故导致约170人丧生，逾300座建筑和大概20,000辆汽车和集装箱被毁。

瑞士再保险表示，美国冬季暴风雪导致的保险损失估计为21亿美元，2015年全球自然和人为灾害保险损失总额升至370亿美元，高于去年12月估计的320亿美元。

瑞士再保险称，这个数字仍远低于经通胀调整的10年平均水平620亿美元，因为美国飓风季天气比较温和。

2015年总经济损失为920亿美元。以经济而非保险损失的角度衡量，尼泊尔地震是最大的灾难，损失60亿美元。地震中有近9,000人丧生。(完)