天津港危化品爆炸保险损失高达35亿美元--瑞士再保险

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透伦敦3月30日 - 瑞士再保险(Swiss Re)周三表示，去年中国天津港危化品爆炸的保险赔偿总额可能高达35亿美元；或将成为亚洲历史上规模最大的人为灾难损失。
瑞士再保险在最新一期全球灾难研究中表示，天津港危化品爆炸案的保险损失估计为25-35亿美元，超过去年12月预估的至少20亿美元，并称最新估计数据也可能会修正。
再保险经纪公司佳达(Guy Carpenter)亦表示，天津港危化品爆炸事件的保险损失可能高达33亿美元。此次爆炸事故导致约170人丧生，逾300座建筑和大概20,000辆汽车和集装箱被毁。
瑞士再保险表示，美国冬季暴风雪导致的保险损失估计为21亿美元，2015年全球自然和人为灾害保险损失总额升至370亿美元，高于去年12月估计的320亿美元。
瑞士再保险称，这个数字仍远低于经通胀调整的10年平均水平620亿美元，因为美国飓风季天气比较温和。
2015年总经济损失为920亿美元。以经济而非保险损失的角度衡量，尼泊尔地震是最大的灾难，损失60亿美元。地震中有近9,000人丧生。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
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