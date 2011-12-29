土耳其空袭东南部土伊边境 致35人死亡--官员

路透土耳其迪亚巴克尔12月29日电---土耳其和平民主党和地方官员周四表示，土耳其战机周三夜间在靠近伊拉克边境的东南部地区发动空袭，造成至少35人死亡，期间明显错将偷渡者当作库尔德武装分子。

土耳其战机经常对边境地区的军事目标发动空袭，打击库尔德工人党(PKK)游击队，并在后者8月发动袭击後加大了空袭力度。

舍尔纳克省乌卢代雷市市长亚曼(Fehmi Yaman)表示："我们发现了30具尸体，所有人均被烧死。土耳其政府知道这些人是偷渡客。这种事件令人无法接受，他们遭遇了空袭。"

支持库尔德的和平民主党(BDP)在声明中表示，空袭造成35人死亡，并称该党领导人正赶往上述地区。

路透未能立即联系到土耳其政府就此事置评。

偷渡是土伊边境各省当地民众的重要收入来源，很多村民从伊拉克乡村携带燃料、烟草和其他商品进入土耳其。

库尔德工人党武装分子也常常穿梭于边境地区。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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