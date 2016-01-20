蒂森克虏伯称即使中国经济放缓 其业务也不会受损--报载

路透柏林1月20日 - 南德日报援引德国工业集团蒂森克虏伯(TKAG.DE)执行长的话称，即使今年中国经济成长进一步放缓，该公司在中国的业务也不会受损。

中国2015年经济增速正式降档至“6时代”，创出25年来最低，这导致当年资本大量外流，人民币汇率下跌且夏季时股市重挫。

蒂森克虏伯执行长Heinrich Hiesinger接受南德日报采访时称，“即使中国经济成长率只有5%，我们也可以坦然应对。”该采访于周三发表。

“没有什么可焦虑的，”这位执行长称，并指出该公司在中国本地制造商那里获得大量订单。他称，中国对电梯的需求较为平稳，而中国的汽车销量则在增长。

奥地利奥钢联集团(Voestalpine)(VOES.VI)和蒂森克虏伯等高科技钢铁企业不会买入中国钢材并将其加工为特殊产品，因受制于中国钢材的质量和规格等因素。

南德日报援引Hiesinger的话称，钢铁制造商在欧洲面临“困难的一年”，由于中国钢铁制造商使用多余产量提高出口，而使欧洲钢材价格受到挤压。

中国生产全球16亿吨钢材的一半，过剩产能约为4亿吨，这是欧盟产出的两倍多。过去18个月，中国对欧盟的钢材出口增加一倍。(完)