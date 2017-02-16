中国货币市场：资金略紧隔夜利率上涨，公开市场净投放对冲TLF部分未续

路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交易员提到，早盘银行出钱不多，不过来自非银的供给尚可，资金面整体略紧但好于预期，隔 夜加点可以借到。在本周流动性压力较大的预期下，不少商业银行前几天就在借七天以上，大家都已经对TLF 不续做的情况有所准备。 华南一银行交易员认为，央行昨日MLF与今日逆回购操作量都超过到期量，应该也是出于对冲TLF到期的考 虑，预计明天公开市场还会继续净投放补充流动性；到期压力高峰过后，资金面整体料将维持紧平衡状态。 中国央行公开市场今日进行2,500亿元人民币的逆回购操作，据此计算，单日净投放1,000亿元，结束此前 春节前以来连续14个交易日的净回笼；其中七天期800亿元，14天期800亿元，28天期900亿元，利率均持平上 次。 中国央行周三公告称，当日对22家金融机构开展MLF共3,935亿元人民币，远多于今日到期的1,515亿元；2 月还有535亿元MLF将于本周日(19日)到期。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.3662 2.2577 +10.85 七天 2.5621 2.7625 -20.04 14天 3.2543 3.4864 -23.21 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 6.6400 1.5900 +505.00 七天 3.2750 2.9750 +30.00 14天 3.4700 3.2400 +23.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3700 2.2600 +11.00 七天 2.8300 3.3400 -51.00 14天 4.0000 3.6900 +31.00 Shibor 其中:隔夜 2.3330 2.2658 +6.72 七天 2.6435 2.6270 +1.65 三个月 4.2518 4.2394 +1.24 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)