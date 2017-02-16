版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 16日 星期四 12:03 BJT

中国货币市场：资金略紧隔夜利率上涨，公开市场净投放对冲TLF部分未续

    路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则
多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有
所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。
        
    “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。
    
    她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中
。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金
需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。
    
    两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF
不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展
的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。
    
    上海一基金交易员提到，早盘银行出钱不多，不过来自非银的供给尚可，资金面整体略紧但好于预期，隔
夜加点可以借到。在本周流动性压力较大的预期下，不少商业银行前几天就在借七天以上，大家都已经对TLF
不续做的情况有所准备。
    
    华南一银行交易员认为，央行昨日MLF与今日逆回购操作量都超过到期量，应该也是出于对冲TLF到期的考
虑，预计明天公开市场还会继续净投放补充流动性；到期压力高峰过后，资金面整体料将维持紧平衡状态。
    
    中国央行公开市场今日进行2,500亿元人民币的逆回购操作，据此计算，单日净投放1,000亿元，结束此前
春节前以来连续14个交易日的净回笼；其中七天期800亿元，14天期800亿元，28天期900亿元，利率均持平上
次。
    
    中国央行周三公告称，当日对22家金融机构开展MLF共3,935亿元人民币，远多于今日到期的1,515亿元；2
月还有535亿元MLF将于本周日(19日)到期。
    
           
    以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价：    
 北京时间 11:45               今日(%)   上日(%)  变动(bp)
                                                 
 质押式回购加权平均利率                                  
  其中:隔夜                     2.3662   2.2577    +10.85
      七天                      2.5621   2.7625    -20.04
      14天                      3.2543   3.4864    -23.21
 上海证交所质押式回购利率                                
  其中:隔夜                     6.6400   1.5900   +505.00
      七天                      3.2750   2.9750    +30.00
      14天                      3.4700   3.2400    +23.00
 回购定盘利率                                            
  其中:隔夜                     2.3700   2.2600    +11.00
      七天                      2.8300   3.3400    -51.00
      14天                      4.0000   3.6900    +31.00
 Shibor                                                  
  其中:隔夜                     2.3330   2.2658     +6.72
      七天                      2.6435   2.6270     +1.65
      三个月                    4.2518   4.2394     +1.24
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐