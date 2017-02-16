中国债市动态：期货由跌转升国债收益率震荡走低，TLF到期未续影响不大

路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。

他们并表示，短期现券仍处于震荡格局，料货币政策中性偏紧以及宏观经济企稳改善背景下，后市偏空预期仍难扭转。

央行于春节前利用创新工具--临时流动性便利（TLF）投放的6,000亿元人民币流动性，将于本周开始陆续分散到期。消息人士周四表示，今日到期的TLF并未续做，后续到期的TLF大概率也不会续做。他们并透露，随着春节后现金大量回笼及央行在公开市场逆回购、MLF投放力量加强，市场上的流动性相对充裕，不续做不会对市场的流动性造成影响。

“应该是不续的，MLF都续了，逆回购也投放了，央妈还是偏紧的基调，不过国债期货很奇怪还涨了，国债收益率跟着在下了2-3bp，但国开(债)没怎么动，”华南一银行交易员称。

他介绍称，进出口行一级新债除了一年和10年期结果显示需求稍好一些外，整体感觉还是比较一般，债市后期还是建议持谨慎态度。

央行公开市场今日进行2,500亿元人民币的逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期800亿元，28天期900亿元。据此计算，单日净投放1,000亿元。结束春节后连续单日净回笼格局。

进出口银行上午招标的四期固息增发债，中标收益率依次为3.3040%、3.8681%，、3.9949%、4.1964%，投标倍数4.06倍、2.66倍、3.71倍和7.12倍。

“感觉现在央行不会让市场流动性爆紧，会时不时放出来一点小水，现券就一直在那儿震荡， 没啥大利好，但总的趋势也不太好吧，虽然震荡，但是(收益率感觉)还是要上，”华北一银行交易员称。

他并表示，今天资金面有点紧，虽然并没有妨碍大局，但是还是要观察明天央行逆回购是不是会放量，不然流动性还是会有点压力的。

央行周三称，为维护银行体系流动性基本稳定，结合近期MLF到期情况，当日对22家金融机构开展MLF操作共3,935亿元人民币；该操作规模远大于当日到期的1,515亿元。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.1525%/4.1450%，上日尾盘为4.1575%/4.1525%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.3900%/3.3550%，上日尾盘为3.4050%/3.39%。