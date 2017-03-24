中国金融：央行本周未操作TLF，流动性充裕可支撑MPA考核--国有行交易员

路透北京/香港3月24日 - 三位来自中国不同国有银行的交易员周五表示，尽管下周将迎来MPA(宏观审慎评估)考核最后一周，但市场自身的流动性充裕，足以支撑银行体系顺利通过考核。

作为公开市场的一级交易商核心成员，他们并证实，中国央行本周内并未进行TLF（临时流动性便利）的操作；而且，央行在未来的公开市场信息披露上，将更加公开透明。

“根本就不用放什么甜辣粉（TLF），市场流动性没那么紧，整体是平衡的。”其中一位交易员表示，“虽然央行MPA考核这次很认真，但银行体系的流动性下周平稳度过绝对没有问题。”

上述国有银行的交易员并指出，下周跨月需求仍会继续制约资金面，但考虑到多数机构已提前布局，加之有财政投放等助力，流动性即使再有波动也难现前几天的紧张程度。

另一位大行交易员则表示，“不排除个别杠杆比较高的机构会叫痛，但央行绝不会因为这些‘坏孩子’放水，（他们）老老实实降杠杆才是主要的。”

中国央行周五公告称，随着月末财政支出力度加大，目前银行体系流动性处于较高水平，今日将不开展公开市场操作。据此计算，本周央行公开市场累计净投放800亿元人民币。本周共有2,200亿元逆回购到期，其中今日到期300亿元。

今年一季度中国央行对银行体系的宏观审慎评估（MPA）明显趋严，银行表外理财将被正式纳入广义信贷范围考核，且部分银行收到的通知显示，央行将取消宏观审慎资本充足率容忍度指标。

**用透明击败谣言**

对于市场诟病的谣言满天情况，上述交易员也指出，不排除有个别投资机构造谣、传谣，以期在国债期货市场上获利，有关部门也对此有所察觉。

“一方面会增加信息传递的透明、公开，另一方面也会加大监管力度。”他说。

中国央行一直致力于信息的公开透明性，此前的各项措施包括：将公开市场操作结果于第一时间发布；每天午后公告MLF（中期借贷便利）、TLF等当日的流动性操作情况；最近，则又将MLF操作的公告时间，由下午提前到9:45，与公开市场的操作结果统一公布。

“公开、透明的信息传递，是打败谣言最好的武器。”上述交易员称。

另一位交易员并透露，央行已与重要机构的交易员都签署了保密协议，电话、微信将会处在监控状态，考虑到职业发展、法律法规的约束，重要岗位的交易员都应该不会主动泄露任何信息。