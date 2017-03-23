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债券 | 2017年 3月 23日 星期四 19:10 BJT

欧洲金融：欧元区银行在最后一次TLTRO中取得的贷款额远超出预期

路透法兰克福3月23日 - 欧元区银行周四从欧洲央行取得的超低利率长期资金总额超出预期，抓住最后一次定向长期再融资操作(TLTRO)的机会。

在欧洲央行最后一次TLTRO操作中，大约474家银行获得2,335亿欧元四年期贷款，远高于路透调查预期的1,250亿欧元。这表明银行业者急于囤积廉价资金，寄望借贷活动继续升温。(完) (编译 王兴亚；审校 白云)
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